Вестник Кавказа

Работники филармонии получили квартиры и автомобили в Чечне

Работники филармонии получили квартиры и автомобили в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грозном отмечают юбилей филармонии имени Аднана Шахбулатова. Некоторым ее сотрудникам по случаю юбилея подарили квартиры и автомобили.

Чечня всегда славилась своим богатым культурным наследием и талантливыми исполнителями. Филармония является одним из символов музыкальной жизни республики, где каждый концерт становится настоящим творческим праздником. Работники филармонии вносят огромный вклад в развитие искусства в регионе, их труд ценится и уважается.

«В ходе мероприятия я наградил орденом Кадырова директора филармонии Элину Муртазову и медалью „За заслуги перед Чеченской Республикой“ заместителя директора Луизу Сапаеву»

– глава Чечни

Отметим, что благотворительные акции, направленные на поддержку культурных работников, играют важную роль в развитии общества. Они позволяют не только выразить признательность за творческий вклад в жизнь региона, но и создать стимул для дальнейшего профессионального роста и саморазвития.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
965 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чечню снова потрясло

Чечню снова потрясло

Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Грозный и Джидду связал прямой регулярный рейс

Грозный и Джидду связал прямой регулярный рейс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы