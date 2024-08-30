Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток в августе

Август 2024 года оказался более загруженным для махачкалинского аэропорта, чем в прошлом году. По стране самолеты чаще всего летали в Москву, а за границу – в Стамбул.

Столичный аэропорт Дагестана принял более 360 тыс пассажиров в августе, что на 8,3% больше, чем в последний месяц лета в прошлом году, рассказали в пресс-службе авиагавани.

"Самыми востребованными направлениями внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург и Казань. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан), Анталья (Турция), Ташкент (Узбекистан)"

- пресс-служба аэропорта Махачкалы

Помимо роста числа пассажирских авиаперевозок, увеличились перевозки грузов и почты на 6,8%.

Напомним, что недавно махачкалинский аэропорт прошел модернизацию: появились новые пункты паспортного контроля, что позволило ему увеличить пропускную способность. Также аэропорт столицы Дагестана наращивает число рейсов между городами России и мира. Накануне поступила информация об увеличении частоты полетов с Ташкентом до двух раз в неделю.