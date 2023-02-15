Российские писатели: русское слово надо нести в регионы

Масштабный фестиваль книги "Китап-байрам 2024" прошел в эти выходные в Уфе. О необходимости развивать это направление в других регионах и проводить книжные фестивали регулярно рассказали в столице Башкортостана писатели Олег Рой и Дарья Донцова.

Русскую культуру необходимо развивать в регионах, в том числе – организуя там книжные фестивали, такое мнение выразили российские писатели Олег Рой и Дарья Донцова, выступая на фестивале книги "Китап-байрам" в Уфе.

Олег Рой обратил внимание на прекрасную организацию праздника книги в столице Башкортостана.

"Именно у такого мероприятия, как книжный фестиваль в Уфе, мы можем научиться многому. А именно бережному, уважительному отношению к тем, кто приходит на этот фестиваль. Не только к авторам, но и к тем, кто, собственно, и делает этот фестиваль, а это люди. Здесь все очень грамотно организовано, совершенно разные локации работают, как единый организм, везде есть волонтеры, которые могут тебя отвести"

– Рой

Писатель подчеркнул, что опыт Башкортостана будет полезен и для других субъектов РФ, прежде всего отдаленных – им имеет смысл также организовать регулярные книжные фестивали, например, в крупных городах или локациях, тесно связанных с русской литературой. По его словам, в Москве и Петербурге проводится достаточно мероприятий, теперь стоит передавать этот опыт дальше, в регионы.

"Нам нужен Дальний Восток, нам нужен остров Русский, нам нужен и Новосибирск, нам нужна Чита. Нам нужен Дагестан, Чечня – как бы ни было там хорошо и прекрасно, нам нужно туда с русским миром, с русским словом. Мы должны присутствовать там, и мы должны видеть обратную реакцию"

– Олег Рой

© Фото: Пресс-служба фестиваля "Китап-байрам"

Дарья Донцова заявила о необходимости творческих встреч писателей с читателями, живущими в отдалении от столиц.

"Страна большая, читающего населения много, и люди хотят увидеть книгу, люди хотят увидеть – мне нравится это слово – "живьем" любимого писателя. Очень хорошо, что книга приходит в регионы. А то (у регионов - ред.) получается такое обидное ощущение: в Москве и Питере у нас есть все, а мы тут... на задворках цивилизации"

– Донцова

Фестиваль "Китап-байрам"

II международный книжный фестиваль-ярмарка "Китап-байрам", что в переводе с башкирского означает "праздник книги", проходит с 24 по 26 мая в Уфе. Его основной темой было заявлено "Дружба народов – дружба литератур". К книжному празднику присоединились свыше 230 издательств, представляющих 18 регионов РФ, а также Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.

© Фото: Пресс-служба фестиваля "Китап-байрам"

В программу книжного форума вошли особые фестивали для детей, конкурсы, благотворительные мероприятия и гастрофестиваль. Были организованы интерактивные площадки и выставки, устраивались встречи с писателями.

На фестивале побывали свыше 173 тыс гостей. На форуме было продано более 73 тыс книг.