Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку соцобъектов Кисловодска. Подозрительных предметов в зданиях не обнаружено.

В Кисловодске не подтвердилась информация о минировании 13 социальных объектов. Об этом вечером 30 января поведал в своем Telegram-канале глава города.

Евгений Моисеев подчеркнул, что в зданиях не оказалось ни одного подозрительного предмета.

"В результате осмотра (зданий – прим. ред.) взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было"

– глава города

Он уточнил, что в общей сложности из зданий было эвакуировано свыше 1 тыс человек.

Ранее сегодня поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в больнице, роддоме, детском саду, школе, вокзале и других соцобъектах.