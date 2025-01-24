Вестник Кавказа

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку соцобъектов Кисловодска. Подозрительных предметов в зданиях не обнаружено.

В Кисловодске не подтвердилась информация о минировании 13 социальных объектов. Об этом вечером 30 января поведал в своем Telegram-канале глава города.

Евгений Моисеев подчеркнул, что в зданиях не оказалось ни одного подозрительного предмета.

"В результате осмотра (зданий – прим. ред.) взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было"

– глава города

Он уточнил, что в общей сложности из зданий было эвакуировано свыше 1 тыс человек.

Ранее сегодня поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в больнице, роддоме, детском саду, школе, вокзале и других соцобъектах.

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