Учения "Араз-2025" успешно завершились

Азербайджан и Иран успешно завершили совместные учения "Араз-2025". Участники показали высокий уровень боевой подготовки.
Совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана "Араз-2025" успешно завершены, сообщили в Минобороны АР.
В рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран, передали в ведомстве.
"При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки. Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава"
- Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Иран также обменялись памятными подарками. Военнослужащие, отличившиеся в ходе учений, получили награды.
Напомним, что учения "Араз-2025" проходили с 19 мая на освобожденных территориях Азербайджана.