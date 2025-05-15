Вестник Кавказа

Учения "Араз-2025" успешно завершились

Учения "Араз-2025" успешно завершились
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Иран успешно завершили совместные учения "Араз-2025". Участники показали высокий уровень боевой подготовки.

Совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана "Араз-2025" успешно завершены, сообщили в Минобороны АР.

В рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран, передали в ведомстве.

"При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки. Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава"

- Минобороны Азербайджана

Азербайджан и Иран также обменялись памятными подарками. Военнослужащие, отличившиеся в ходе учений, получили награды.

Напомним, что учения "Араз-2025" проходили с 19 мая на освобожденных территориях Азербайджана.

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Учения "Араз-2025" успешно завершились
© Фото: Минобороны Азербайджана
Учения "Араз-2025" успешно завершились
© Фото: Минобороны Азербайджана
Учения "Араз-2025" успешно завершились
© Фото: Минобороны Азербайджана
Учения "Араз-2025" успешно завершились
© Фото: Минобороны Азербайджана
Учения "Араз-2025" успешно завершились
© Фото: Минобороны Азербайджана
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