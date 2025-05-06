В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"

О том, как проходят совместные с Ираном учения "Араз-2025", рассказали в министерстве обороны Азербайджана. Мероприятия боевой учебы завершатся 21 мая.
Совместные учения с Ираном "Араз-2025" продолжаются на освобожденных территориях Азербайджана. О их ходе рассказали в Минобороны АР.
Участники учений успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах мероприятия. Кроме того, военнослужащие как Азербайджана, так и Ирана демонстрируют высокий уровень профессионализма.
Учения "Араз-2025", имеющие особое значение в рамках укрепления отношений Баку и Тегерана, завершатся завтра, 21 мая.