Вестник Кавказа

В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"

В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
О том, как проходят совместные с Ираном учения "Араз-2025", рассказали в министерстве обороны Азербайджана. Мероприятия боевой учебы завершатся 21 мая.

Совместные учения с Ираном "Араз-2025" продолжаются на освобожденных территориях Азербайджана. О их ходе рассказали в Минобороны АР.

Участники учений успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах мероприятия. Кроме того, военнослужащие как Азербайджана, так и Ирана демонстрируют высокий уровень профессионализма.

Учения "Араз-2025", имеющие особое значение в рамках укрепления отношений Баку и Тегерана, завершатся завтра, 21 мая.

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В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
В Минобороны Азербайджана рассказали о ходе учений "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
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