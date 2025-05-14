Азербайджано-иранские учения: тактический альянс или стратегический маневр?

Михаил Богданов

Совместные военные учения Азербайджана и Ирана «Араз-2025», стартовавшие 19 мая на освобожденных территориях Карабаха, стали не только демонстрацией военного взаимодействия, но и символом сложной трансформации двусторонних отношений. Что стоит за этим шагом? Тактическая необходимость или долгосрочная стратегия? И как это отразится на балансе сил в регионе?

Впервые за последние годы подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пересекли границу для участия в маневрах на территории, которая еще недавно была эпицентром конфликта.

Контекст: от напряженности к диалогу

Всего два года назад отношения Баку и Тегерана находились в кризисе. Нападение на азербайджанское посольство в Тегеране в январе 2023 года, взаимные обвинения в поддержке терроризма, а также военные учения у границ друг друга создавали атмосферу конфронтации. Однако уже в 2024 году, после возобновления работы посольств и серии дипломатических встреч, стороны начали движение к нормализации. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку в апреле 2025 года и его заявления о стремлении к «стратегическому уровню сотрудничества» стали поворотным моментом.

При этом ключевым раздражителем для Тегерана оставалось тесное военно-техническое партнерство Азербайджана с Израилем. В 2011-2022 годах 27% азербайджанского импорта оружия приходилось на Израиль, включая поставки беспилотников, сыгравших решающую роль в войне 2020 года. Однако сегодня, судя по риторике сторон, обе страны готовы отодвинуть противоречия ради общей цели — стабильности в приграничных зонах.

Учения «Араз-2025»: цели и символика

По данным Минобороны Азербайджана, маневры направлены на «укрепление безопасности общей границы и противодействие потенциальным угрозам». Однако их геополитический подтекст гораздо глубже.

Проведение учений на территориях, вернувшихся под контроль Баку в 2023 году, подчеркивает легитимность Азербайджана в глазах Тегерана, который поддерживал Армению в карабахском конфликте. Учения можно и в контексте азербайджано-турецких маневров «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», которые Иран воспринимал как угрозу своим интересам. Для Азербайджана сотрудничество с Ираном — способ диверсифицировать внешнюю политику, особенно на фоне давления Запада и растущей роли России в регионе.

Стратегические интересы: что стоит за сближением?

Обе стороны заинтересованы в реализации проектов транспортных коридоров. Для Ирана критически важен вопрос Зангезурского коридора, который, по мнению Тегерана, может ограничить его доступ к Армении. Совместные учения могут стать инструментом давления на Ереван для поиска компромисса.

Кроме того, Иран стремится участвовать в проектах, связывающих Каспийское море с Черным, а Азербайджан заинтересован в интеграции своих энергосистем с иранскими.

Еще один важный фактор для Тегерана – отношения с Израилем. Несмотря на публичные заявления, Тегеран надеется, что военное сотрудничество с Баку ослабит влияние Израиля в регионе. Однако эксперты сомневаются, что Азербайджан пойдет на разрыв с ключевым партнером.

Противоречия: двойная игра Тегерана

Парадокс нынешнего сближения в том, что Иран укрепляет связи с Арменией. За день до старта «Араз-2025» секретарь Совбеза Ирана Али Акбар Ахмадиан заявил, что «стратегические отношения с Арменией остаются приоритетом». Это вызывает вопросы: может ли Тегеран одновременно быть союзником и Баку, и Еревана? Не станут ли учения разменной монетой в более сложной игре?

По сути, Иран ведет сеанс одновременной игры на нескольких геополитических досках, где интересы Армении и Азербайджана вторичны по сравнению с противодействием Турции и Западу.