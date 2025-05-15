Азербайджан и Иран начали совместные учения в Карабахе

Отряды специального назначения Азербайджана и Ирана проводят совместные учения "Араз - 2025", которые будут продолжаться до 21 мая. Военные двух государств встретились в освобожденном от армянской оккупации Карабахе, информирует Минобороны Азербайджана.
Как отмечают иранские СМИ, в отработке тактических маневров участвуют силы Корпуса стражей Исламской революции.
"Это важный шаг в укреплении безопасности приграничной зоны и в противостоянии потенциальным угрозам"
– бригадный генерал ВС Ирана Вали Мадани
Учения начались с торжественной части, в рамках которой военные двух стран приняли участие в мемориальной церемонии. Руководители военных структур двух стран возложили цветы к памятнику павших азербайджанских героев. Прозвучали гимны Ирана и Азербайджана, военные прошли маршем перед трибунами.