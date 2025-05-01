Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран проводят совместные учения "Араз-2025"

Азербайджан и Иран проводят совместные учения "Араз-2025"
© Фото: Минобороны Азербайджана
На освобожденных территориях Азербайджана проводятся совместные с Ираном учения "Араз-2025". Подробности рассказали в Минобороны АР.

В Азербайджане стартовали совместные с Ираном учения "Араз-2025". Для этого в страну прибыли руководитель привлеченного к учениям состава и другие участники из Исламской Республики, сообщили в министерстве обороны АР.

© Фото: Минобороны Азербайджана

В рамках учений прошла встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями Азербайджана и Ирана. На ней рассказали о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Стоит отметить, что учения будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1320 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.