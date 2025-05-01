Азербайджан и Иран проводят совместные учения "Араз-2025"

На освобожденных территориях Азербайджана проводятся совместные с Ираном учения "Араз-2025". Подробности рассказали в Минобороны АР.

В Азербайджане стартовали совместные с Ираном учения "Араз-2025". Для этого в страну прибыли руководитель привлеченного к учениям состава и другие участники из Исламской Республики, сообщили в министерстве обороны АР.

© Фото: Минобороны Азербайджана

В рамках учений прошла встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями Азербайджана и Ирана. На ней рассказали о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Стоит отметить, что учения будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.