Вестник Кавказа

Хикмет Гаджиев посетил Иран

Хикмет Гаджиев посетил Иран
© Фото: АзерТадж
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев находится с визитом в Тегеране. В иранской столице он принял участие в мероприятии "Форум диалога".

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в Тегеране, сообщили иранские СМИ.

По их информации, он принимает участие в мероприятии "Форум диалога" с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана и делегатов из 53 стран. Оно проходит в здании МИД ИРИ и посвящено памяти покойного министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана.

"Форум диалога" также включает 40 тематических панелей.

Напомним, что 6 мая Хикмет Гаджиев встретился с заместителей главы МИД Ирана Саидом Хатибзаде. Они обсудили отношения двух стран и международную повестку.

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