Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили наказания

В Дагестане наказали участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Верховный суд Дагестана заявил, что за действия в аэропорту наказаны 240 участников.

Верховный суд Дагестана сообщил, что 240 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту получили свои наказания.

Как заявили в надзорном органе, были рассмотрены 242 дела, в ходе которых 104 правонарушителя арестованы на срок от 1 до 10 дней. Еще 94 человека оштрафованы на 3-10 тыс рублей, 42 участникам получили обязательные работы. Помимо этого, следователи прекратили производство по двум делам.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту вспыхнули беспорядки. Свыше тысячи человек собрались у воздушной гавани Дагестана, где они выступили против прибытия в республику самолета из Тель-Авива.

Участники протеста ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Это переросло в столкновение с полицейскими.

В ходе погромов пострадали 23 человека. Общая сумма ущерба составила 285 млн рублей.