Туризм принес Грузии рекордные $4,1 млрд

Прошлый год оказался самым успешным для Грузии как туристического направления. Туризм принес в экономику страны $4,1 млрд - это рекордная прибыль.
Иностранные туристы принесли Грузии $4,1 млрд в 2023 году, год стал рекордно успешным для турбизнеса страны.
"В 2023 году доход от международного туризма превысил уровень [допандемийного] 2019 года на 26,2% (на $856,7 млн), а 2022 года - на 17,3% (на $608,7 млн). Грузия получила рекордную прибыль в $4,1 млрд"
– Национальная администрация туризма Грузии
Больше всего поездок в Грузию совершили граждане РФ - 1,4 млн из общего числа иностранных туристических визитов 4,6 млн. Поток россиян в Грузии вырос на треть за год, этому способствовал запуск прямых рейсов.