Туристы забронировали почти все гостиницы в Северной Осетии

Опубликовано: 18:15, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Майские праздники в Северной Осетии ознаменуются небывалым наплывом туристов. Уже забронированы около 90% всех номеров.

В гостиницах Северной Осетии почти не осталось свободных номеров на период длинных майских праздников, рассказала замглавы республиканского комитета по туризму.

По словам Мадины Тебиевой, на сегодняшний день туристы забронировали 80 или даже 90% от всего номерного фонда, передает ТАСС.

Количество отдыхающих, выбирающих Северную Осетию, стабильно увеличивается. Так, в январе-феврале регион принял свыше 80 тыс туристов. В 2022 году республику предпочли для отдыха около 750 тыс туристов, годом ранее показатель был в два раза меньше.

К новому сезону горные арт-объекты снабдили информационными табличками. Разрабатываются и туристические приложения с онлайн-гидом.