Вестник Кавказа

Туристы забронировали 70% номеров Кубани на лето

Туристы забронировали 70% номеров Кубани на лето
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Курорты Краснодарского края этим летом ждут рекордный наплыв туристов. Уже сейчас большая часть мест для туристического размещения забронирована до конца сезона.

Отели Краснодарского края отмечают значительную глубину бронирования номеров на период летних каникул.

Сейчас 70% номерного фонда региона уже зарезервировано. Информацию об этом озвучил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"С начала года наши курорты приняли уже почти 4 млн туристов. За три летних месяца рассчитываем принять не менее 10 млн человек. Основная нагрузка традиционно приходится на морские территории"

– Вениамин Кондратьев

Как сообщил глава региона, чаще всего путешественники выбирают Анапу, Геленджик, Новороссийск и Сочи.

Также он рассказал, что до 60% забронированы отели в горном кластере региона.

По информации пресс-службы администрации Кубани, основное количество бронирований пришлось на отели с четырьмя и тремя звездами.

Сейчас в регионе доступны порядка 3 тыс объектов для туристического проживания. При этом с начала года регион запустил в эксплуатацию порядка 8 новых гостиницы, а до конца 2024 планирует открыть еще 33 отеля.

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