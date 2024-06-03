Туристы забронировали 70% номеров Кубани на лето

Отели Краснодарского края отмечают значительную глубину бронирования номеров на период летних каникул.
Сейчас 70% номерного фонда региона уже зарезервировано. Информацию об этом озвучил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"С начала года наши курорты приняли уже почти 4 млн туристов. За три летних месяца рассчитываем принять не менее 10 млн человек. Основная нагрузка традиционно приходится на морские территории"
– Вениамин Кондратьев
Как сообщил глава региона, чаще всего путешественники выбирают Анапу, Геленджик, Новороссийск и Сочи.
Также он рассказал, что до 60% забронированы отели в горном кластере региона.
По информации пресс-службы администрации Кубани, основное количество бронирований пришлось на отели с четырьмя и тремя звездами.
Сейчас в регионе доступны порядка 3 тыс объектов для туристического проживания. При этом с начала года регион запустил в эксплуатацию порядка 8 новых гостиницы, а до конца 2024 планирует открыть еще 33 отеля.