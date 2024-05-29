Когда откроется «Новый Краснодар» на Кубани

Район «Новый Краснодар» планируют строить в течение 20 лет. Планируется, что старт стройке будет дан в этом году.

Строительство нового района кубанской столицы «Новый Краснодар» планируется запустить уже в этом году, проинформировали с мэрии города. Общий срок строительство – двадцать лет.

«Новый Краснодар» планируют строить в течение 20 лет. В теории строительство может начаться в этом году»

– главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков

Напомним, что район будет иметь общую площадь 1,5 тыс га. Целью создания нового района является не только увеличение жилой площади, но и развитие инфраструктуры для комфортной жизни горожан.

В рамках строительства «Нового Краснодара» планируется построить 22 школы и 36 детских садов и восемь поликлиник. Одним из ключевых аспектов развития нового района является создание культурной среды. Планируется строительство трех театров, нескольких музеев и конгресс-холла.

В концепции развития района «Новый Краснодар» также учтены современные тенденции. Планируется создание промышленного парка и трамвайного кольца, которое обеспечит удобное транспортное сообщение внутри района.