Трассу «Кавказ» будут перекрывать до 12 июля

Опубликовано: 18:13, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогу Р-217 «Кавказ» будут перекрывать 4 раза по 15 минут до 12 июля. Ограничения будут вводиться днем.

В связи с работами на путепроводе до 12 июля будут вводиться ограничения движения на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба «Автодора».

«С 5 по 12 июля в связи с работами на путепроводе, расположенном на 1197-м км трассы М-4 "Дон" в районе станицы Павловской, запланированы краткосрочные закрытия движения на дороге Р-217 "Кавказ". <…> В районе автокассы Павловской движение будет закрываться в светлое время два раза в направлении Москвы и два раза в сторону Новороссийска»

– «Автодор»

Планируется, что движение будут перекрывать 4 раза в день по 15 минут. В этой связи автомобилистов призвали учитывать временные ограничения при составлении маршрута.