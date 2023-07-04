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Трассу «Кавказ» будут перекрывать до 12 июля

Знак ремонтных работ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дорогу Р-217 «Кавказ» будут перекрывать 4 раза по 15 минут до 12 июля. Ограничения будут вводиться днем.  

В связи с работами на путепроводе до 12 июля будут вводиться ограничения движения на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба «Автодора».

«С 5 по 12 июля в связи с работами на путепроводе, расположенном на 1197-м км трассы М-4 "Дон" в районе станицы Павловской, запланированы краткосрочные закрытия движения на дороге Р-217 "Кавказ". <…> В районе автокассы Павловской движение будет закрываться в светлое время два раза в направлении Москвы и два раза в сторону Новороссийска»

– «Автодор»

Планируется, что движение будут перекрывать 4 раза в день по 15 минут. В этой связи автомобилистов призвали учитывать временные ограничения при составлении маршрута.

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