Трамп прилетел на Аляску

Президентский борт лидера США Дональда Трампа совершил посадку на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в столице Аляски Анкоридже, где в ближайшие часы состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома.

Самолет президента США сел в 10:20 по местному времени (в районе 21:20 по времени Москвы), кадры его прибытия транслировали в прямом эфире американские телеканалы, говорится в сообщении, передает ТАСС.