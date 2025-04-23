В скором времени в новый казахстанский терминал Жетысу прибудет первый контейнерный поезд из китайского Сианя – терминал станет крупнейшим хабом Казахстана, который будет выполнять услуги от хранения до доставки.

В следующий вторник, 10 июня, в Казахстане полноценно заработает новый железнодорожный терминал Жетысу, который уже на днях примет первый контейнерный поезд из китайского Сианя.

Поезд уже находится в пути – вскоре он доставит из Поднебесной первые товары, и новый терминал возьмет на себя все логистические услуги – от их хранения до доставки, передает Sputnik Казахстан.

Власти Казахстана прочат новому терминалу роль крупнейшего контейнерного хаба в самом большом мегаполисе страны – городе Алматы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Америке придется побороться с Китаем, озаботившимся тем, чтобы завоевать мир с помощью "цифры" десятью годами ранее: цифровой шелковый путь - китайская инициатива по расширению информационных обменов и цифрового сотрудничества на развивающихся рынках и между развивающимися экономиками, и его конкурентоспособность - один из ключевых моментов: китайские технологии, которые предлагаются партнерам, гораздо дешевле, чем американские, что вызывает серьезные опасения со стороны Вашингтона.