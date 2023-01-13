Цифровой шелковый путь: как Китай обходит США

Дональд Трамп пообещал сделать США лидером в сфере высоких технологий, которому нет равных в мире, но и здесь Америке придется побороться с Китаем, озаботившимся тем, чтобы завоевать мир с помощью ”цифры” десятью годами ранее. Что такое Цифровой шелковый путь, какие страны в нем участвуют и для чего он нужен - рассказываем в этом материале.

Цифровой шелковый путь, который еще несколько лет назад казался всего лишь ответвлением торгового Нового Шелкового пути Китая, сегодня самостоятельная инициатива, всё быстрее набирающая обороты и укрепляющая за страной технологическое лидерство.

Что такое Цифровой шелковый путь?

Цифровой шелковый путь (ЦШП) - это китайская инициатива по расширению информационных обменов и цифрового сотрудничества на развивающихся рынках и между развивающимися экономиками. Конкурентоспособность - один из ключевых моментов ЦШП: китайские технологии, которые предлагаются партнёрам, гораздо дешевле, чем американские, что вызывает серьёзные опасения со стороны Вашингтона.

Какие технологии предлагает Китай?

В рамках развития Цифрового шелкового пути Китай делает ставку, в первую очередь, на потребности стран-партнёров, обеспечивая их:

технологией 5G

дата-центрами и серверами

возможностями для электронной торговли

доступом к продуктам на основе искусственного интеллекта

технологиями слежения и распознавания лиц

средствами цифровой экономики

спутниковыми системами навигации

технологиями умных городов и деревень

роботами.

Как был создан Цифровой шелковый путь?

Изначально, ЦШП был не более, чем ответвлением основной инициативы Китая - ”Один пояс, один путь”, в рамках которого осуществляются межгосударственные инфраструктурные проекты. Тогда ряд частных компаний заинтересовался перспективной областью высоких технологий, инициировав параллельный обычному Цифровой шелковый путь. 10 лет назад ЦШП был настолько во многом экспериментальным, что его, по большому счёту, даже не заметили американские технологические гиганты, а китайское руководство обратило на него пристальное внимание лишь несколько лет спустя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как работает Цифровой шелковый путь?

Продвижение китайских технологий на международном рынке в рамках ЦШП происходит по трем направлением:

предоставление странам партнерам кредитов на развитие сектора телекоммуникаций, электронной коммерции, умных городов и т.д. создание информационной инфраструктуры в странах-партнерах с применением китайских технологий создание учебных центров и финансирование научных программ для дальнейшего партнерства.

Кому нужны китайские технологии?

Китайские технологии вызывают интерес у огромного количества стран, в первую очередь развивающихся, но не только. Участниками китайской инициативы Цифровой шелковый путь выступают более 60 стран мира, в том числе:

Азербайджан

Египет

Венгрия

Казахстан

Пакистн

Польша

Саудовская Аравия

Сербия

Южная Корея

Турция

ОАЭ

Великобритания

Сингапур

Венесуэла.

Страны Африки, Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки сотрудничают с лучшими технологическими компаниями Китая, в том числе ZTE, Huawei и China Unicom, выстраивая свою цифровую инфраструктуру, без которой сегодня невозможно дальнейшее, в первую очередь, экономическое развитие.

Искусственный интеллект и роботы

Мощный толчок Цифровому шелковому пути Китая дали искусственный интеллект и достижения в сфере робототехники. Сегодня в списке 15 передовых компаний мира, которые занимаются развитием роботов, в том числе и роботов-гуманоидов, 7 китайских компаний. Что касается искусственного интеллекта, то и здесь китайские не уступают американским технологиям: появление на цифровом глобальном рынке китайской нейросети DeepSeek пошатнуло авторитет США, которые сохраняли лидерские позиции в этой сфере на протяжении нескольких лет. Создание собственного мощного ИИ дало Китаю возможность создавать новые продукты и решения в рамках Цифрового шелкового пути, которые на порядок дешевле и предоставляются на более выгодных условиях, чем западные аналоги.

Европа пойдет за Китаем?

Европа, главный покупатель американских цифровых продуктов и технологий, на фоне усиливающейся торговой напряженности и в целом ультимативных настроений американского лидера в последнее время задумывается о необходимости, как минимум, диверсификации сотрудничества в данной сфере, осознавая необходимость партнёрства и с другими технологическими лидерами, в том числе и Китаем. Всё чаще европейские эксперты и аналитики говорят о необходимости отхода от американских технологических корпораций и инвестициях в собственную устойчивую и безопасную цифровую экосистему. Не исключено, что в этом вопросе партнёрство с Китаем выйдет на первый план.

В чем важность Цифрового шелкового пути?

Сегодня для Китая Цифровой шелковый путь - это и средство выхода на мировые рынки цифровых технологий, и способ внешнеполитического влияния. Очевидно, что в эпоху Четвёртой индустриальной революции, происходящей, в первую очередь, в цифровом измерении, преимущество будет за тем, кто его активно развивает и делает доступным.