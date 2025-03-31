Казахстан и Китай связал первый туристический поезд

Сегодня в первую поездку из китайского Сианя в казахстанский Алматы отправился первый туристический поезд, который везет в мегаполис 246 туристов, представителей бизнеса, ученых, актеров и спортсменов из Поднебесной.

У китайских бизнесменов, актеров, спортсменов и туристов появилась прекрасная возможность посетить крупнейший мегаполис Казахстана – сегодня в свою первую поездку из Сианя в Алматы отправился в путешествие первый туристический поезд, сообщили в "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ).

Пройдя через Урумчи, состав из девяти вагонов, оборудованных для комфортного путешествия 246 человек, включая туристов, бизнесменов, ученых, актеров и спортсменов, пересечет международный пограничный переход Хоргос, где сменит колесные пары под новую колею и продолжит свой путь через станцию Алтынколь, передает Sputnik Казахстан.

В церемонии запуска нового маршрута в КНР участвовала и казахстанская делегация во главе с заместителем председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануаром Ахметжановым, а также представители китайской стороны, местных органов власти, туристических и транспортных организаций.

"Проект направлен на развитие дипломатических отношений, расширение культурного диалога и продвижение туризма между нашими странами. Мы уверены, что эта поездка подарит гостям из Китая яркие впечатления и послужит основой для новых совместных инициатив"

- Ануар Ахметжанов

Программа тура включает в себя пять дней, в течение которых гости из Китая познакомятся с историческим и культурным наследием южной столицы Казахстана, посетят ее достопримечательности и примут участие в культурных и деловых мероприятиях, организованных в Алматы властями Казахстана.