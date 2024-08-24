Вестник Кавказа

Тело пропавшей российской путешественницы найдено в Турции

Тело пропавшей российской путешественницы найдено в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции завершились поиски пропавшей в середине месяца россиянки. Ее труп нашли в курортном районе Мугла.

В субботу, 31 августа, в курортном районе Мугла в Турции нашли тело гражданки России, пропавшей несколько недель назад. Об этом пишут местные СМИ.

Сначала был обнаружен мобильный телефон россиянки, а затем ее тело, передает газета Milliyet.

Что произошло?

Гражданка России перестала выходить на связь 17 августа после того, как вышла из своего отеля и отправилась на пешую прогулку. Она должна была вернуться на родину 19 августа, но этого не произошло. О пропаже туристки рассказали ее родственники.

К поискам женщины подключились сотрудники МЧС и береговой охраны Турции, а также волонтеры.

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