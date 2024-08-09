В аварии с автобусом пострадали почти 15 человек в Турции

Минувшей ночью на юге Турции произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии получили различные травмы свыше 10 пассажиров.

Автобус с 35 пассажирами угодил в ДТП на юге Турции. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

Авария случилась в провинции Бурдур в ночь с 23 на 24 августа в 02:15 по местному времени (совпадает с московским).

Согласно предварительной информации, автобус направлялся из Ыспарты в Анталью. Возле деревни Эльсазы водитель не вписался в поворот и перевернулся.

В результате происшествия пострадали 13 человек, 8 из которых отвезли в больницу.