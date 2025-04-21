Тегеран и Ташкент будут сотрудничать в сфере грузоперевозок

Генеральный директор по стратегической политике министерства транспорта Узбекистана Бекзад Хулматов и генеральный директор по транзиту, логистике и соглашениям Организации портов и морского судоходства ИРИ Казем Салехи подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами о сотрудничестве в сфере транспорта и транзитных перевозок.
Согласно документу, будут созданы условия для инвестиций частного сектора Узбекистана в строительство специализированного терминала и логистического центра на тыловых территориях порта Шахид Раджаи, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
Документ был подписан в присутствии министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек и министра транспорта и коммуникаций Узбекистана Илхама Мухкамова, а также ряда ответственных чиновников двух стран.