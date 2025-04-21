Вестник Кавказа

Тегеран и Ташкент будут сотрудничать в сфере грузоперевозок

Тегеран и Ташкент будут сотрудничать в сфере грузоперевозок
© Фото: IRNA
Иран и Узбекистан будут сотрудничать в сфере транспорта – меморандум, подписанный сторонами, включает не только совместные мероприятия по развитию транспортного и транзитного сотрудничества, но и взаимные инвестиции.

Генеральный директор по стратегической политике министерства транспорта Узбекистана Бекзад Хулматов и генеральный директор по транзиту, логистике и соглашениям Организации портов и морского судоходства ИРИ Казем Салехи подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами о сотрудничестве в сфере транспорта и транзитных перевозок.

Согласно документу, будут созданы условия для инвестиций частного сектора Узбекистана в строительство специализированного терминала и логистического центра на тыловых территориях порта Шахид Раджаи, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Документ был подписан в присутствии министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек и министра транспорта и коммуникаций Узбекистана Илхама Мухкамова, а также ряда ответственных чиновников двух стран.

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