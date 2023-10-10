Вестник Кавказа

Иран тестирует железнодорожный коридор между странами ОЭС

Иран тестирует железнодорожный коридор между странами ОЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железнодорожные власти Ирана планируют в ближайшее время запустить железнодорожный коридор, который соединит между собой страны Организации экономического сотрудничества.

Иран готовится в ближайшее время ввести в эксплуатацию железнодорожный коридор между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщил местным СМИ советник министра дорог и городского развития Ирана и директор Центра по международным вопросам Амин Тараффо.

Работы по введению в строй транспортной артерии ведутся в форсированном темпе: она должна заработать до встречи министров путей сообщения и транспорта стран-членов объединения, которая пройдет в июне в иранском городе Мешхед, передает Trend.

Строительные работы практически завершены – в ближайшее время начнется тестирование магистрали, заявил чиновник, отметив: запуск транспортной артерии позволит серьезно нарастить число грузоперевозок и транзита по маршруту.

Напомним, в состав ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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