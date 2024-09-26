Таможня аэропорта Сухума прошла подготовку в Сочи

Таможенники, которые будут работать в аэропорту Сухума, прошли обучение в России. Они закончили специальные курсы в сочинской авиагавани.

Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии прошли курсы таможенного дела на базе аэропорта Сочи, сообщил первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.

Он уточнил, что обучение проводилось для работы в Сухумском аэропорту - единственный аэропорт в Абхазии готовится к открытию. Готовность всех служб воздушной гавани проверят в ноябре, в конце ноября 2024 года планируется технический рейс, добавил Лабахуа в беседе на радио Sputnik.

Напомним, открыть аэропорт планируется в последних числах декабря 2024 года.