Страны G7 призвали к миру на Ближнем Востоке

Главы МИД стран-участниц G7 выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке. Также они потребовали ХАМАС освободить заложников.
Министры иностранных дел стран, входящих в G7 выступили за стабильный мир в ближневосточном регионе. В этой связи они потребовали ХАМАС освободить израильских заложников.
«Семерка» выступает за гарантии безопасности Израиля, требует немедленного освобождения заложников, работает над деэскалацией и прекращением огня»
– глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Также он призвал продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Газы и облегчить участь жителей Рафаха. Заявление прозвучало на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.