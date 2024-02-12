Страны G7 призвали к миру на Ближнем Востоке

Главы МИД стран-участниц G7 выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке. Также они потребовали ХАМАС освободить заложников.

Министры иностранных дел стран, входящих в G7 выступили за стабильный мир в ближневосточном регионе. В этой связи они потребовали ХАМАС освободить израильских заложников.

«Семерка» выступает за гарантии безопасности Израиля, требует немедленного освобождения заложников, работает над деэскалацией и прекращением огня»

– глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Также он призвал продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Газы и облегчить участь жителей Рафаха. Заявление прозвучало на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.