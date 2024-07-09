Ставропольский депутат арестован за мошенничество

На Ставрополье арестовали депутата краевой Думы. Его обвиняют в покушении на мошенничество. Во время обысков установлена причастность к преступлению еще двух мужчин.

Ставропольский депутат, возможно, покусился на мошенничество, утверждают местные правоохранители.

«Расследуется уголовное дело в отношении депутата Думы Ставропольского края. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)»

– пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В настоящее время слуга народа находится под стражей.

Следствием установлено, что тот пытался за деньги добиться для знакомого оправдательного приговора. Задержание депутата произошло непосредственно в момент передачи денег. Помимо депутата, также задержаны двое его подельников. В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все детали правонарушения.