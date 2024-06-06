Вестник Кавказа

Ставрополье принято свыше 3 млн гостей за пять месяцев

Парк каскадная лестница в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Еще до начала летнего сезона в Ставропольском крае отдохнули свыше 3 млн человек. Больше половины туристов, отправляющихся на Северный Кавказ, выбирают курорты Ставрополья.

С января по конец мая турпоток в Ставропольский край превысил 3 млн человек, информацией, основанной на отчете мобильных операторов, поделились в минтуризма региона.

"Ставропольский край занимает 1 место в России по показателю использования наличных мест в коллективных средствах размещения, 2 место - по численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях. Более половины (59%) внутренних поездок на территорию СКФО приходится на Ставропольский край"

– сообщение ведомства

Количество ночевок туристов в регионе за пять месяцев составило 12,5 млн, что на 1,4 млн больше, чем в прошлом году. Спрос на отдых в Кавминводах растет из года в год и остается круглогодичным. Высокий поток туристов обеспечивает регион рекордными средствами с курортного сбора - с начала года получено около 315 млн рублей.

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