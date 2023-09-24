США запасаются российским ураном

В минувшем 2023 году США закупили в России рекордное количество урана - 702 тонны на $1,2 миллиарда, стоимость поставок ядерного топлива при этом выросла на 43%, а Россия осталась лидером по этому параметру.

США запасаются ураном, причем – преимущественно российским: по итогам минувшего 2023 года они купили у России топлива на $1,2 млрд, и это – максимум за все время ведения статистики.

Палата представителей США в декабре 2023 года одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, напоминает РИА Новости.

На этом фоне в последний месяц прошлого года американцы резко нарастили закупки урана - сразу вдвое, до максимальных $193,2 млн. Всего стоимость поставок за год выросла на 43% - до нового рекорда в $1,2 млрд.

В абсолютном выражении Россия поставила 702 т урана против 588 т годом ранее. Это позволило tq сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.

Также ураном США снабжали Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария – они поставили в страну топлива на $897 млн.