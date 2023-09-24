Эбрахим Раиси обвинил Европу в обогащении урана в Иране

Опубликовано: 21:59, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Ирана

Президент Ирана рассказал, когда Тегеран прекратит получение оружейного урана – это произойдет, как только европейские участники СВПД перестанут нарушать сделку.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси обвинил сегодня европейских участников СВПД в провоцировании Тегерана на обогащение урана до оружейной концентрации, то есть свыше 59%.

Раиси в беседе с корреспондентом CNN подчеркнул, что изначально у Тегерана не было планов получать уран с концентрацией выше 59%, поскольку иранские власти твердо придерживались обязанностей, взятых на себя при заключении ядерной сделки.

Однако затем Великобритания, Франция и Германия пошли на поводу у США, введших санкции против Ирана, и перестали исполнять свои обязанности в рамках ядерной сделки. Поэтому Ирану пришлось ответить на это получением оружейного урана.

И тем не менее, обратил внимание иранский президент, Тегеран предупредил, что не станет заниматься производством ядерных вооружений, а обогатит уран только в качестве реакции на нарушения со стороны европейских участников ядерной сделки. Как только Лондон, Париж и Берлин возобновят исполнение своих обязанностей, то же самое сделает и Тегеран.