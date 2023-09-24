Иран намерен восстановить СВПД

Опубликовано: 13:45, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран серьезно нацелен на возвращение к СВПД. Тегеран надеется на снятие санкций с ИРИ.

Глава МИД Ирана заявил о серьезном намерении властей республики восстановить СВПД. По словам Хосейна Амир Абдоллахияна это станет возможным в том случае, если другие участники сделки продемонстрируют готовность пойти на этот шаг.

«Мы всегда проводим с [генсеком ООН] плодотворные консультации по поводу СВПД. Обмен сообщениями с США продолжается, и план султана Омана [по восстановлению СВПД] все еще находится на рассмотрении. Если другие участники [сделки] будут готовы, мы серьезно настроены на восстановление СВПД, чтобы все стороны вернулись к [выполнению] своих обязательств в рамках оманской инициативы»

– глава МИД Ирана

В минувший вторник, 21 сентября, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о том, что Тегеран ожидает снятия санкций с ИРИ. По его словам, это было бы значительным шагом вперед для возврата к нормам СВПД.

«Запад пытался инициировать контакты по некоторым каналам, однако слова должны сопровождаться действиями, одних разговоров мало»

– Эбрахим Раиси

