США поприветствовали шаг Израиля в Газе

Соединенные Штаты приветствуют увеличение гуманитарной помощи Израилем сектору Газа. Ранее сообщалось, что Израиль объявил о намерении увеличить помощь сектору Газа.
«Эти шаги, включая открытие порта Ашдод для направления помощи в Газу, открытие контрольно-пропускного пункта Эрез для нового маршрута помощи в северную часть сектора Газа, а также обязательство значительно увеличить поставки из Иордании непосредственно в Газу, теперь должны быть в полном объем и быстро выполнены»
– представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.
Гуманитарная помощь играет важную роль в поддержании жизни и здоровья людей в конфликтных зонах, упрощая доступ к еде и медицинской помощи.
Увеличение гуманитарной помощи Израилем сектору Газа и положительная реакция со стороны США открывают новые перспективы для улучшения гуманитарной ситуации в регионе.