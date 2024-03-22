Вестник Кавказа

США поприветствовали шаг Израиля в Газе

США поприветствовали шаг Израиля в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон поприветствовал решение властей еврейского государства  нарастить доставку гуманитарной помощи на территорию палестинского анклава.  В частности, для доставки помощи будет открыт порта Ашдод и КПП Эрез.

Соединенные Штаты приветствуют увеличение гуманитарной помощи Израилем сектору Газа. Ранее сообщалось, что Израиль объявил о намерении увеличить помощь сектору Газа.

«Эти шаги, включая открытие порта Ашдод для направления помощи в Газу, открытие контрольно-пропускного пункта Эрез для нового маршрута помощи в северную часть сектора Газа, а также обязательство значительно увеличить поставки из Иордании непосредственно в Газу, теперь должны быть в полном объем и быстро выполнены»

– представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Гуманитарная помощь играет важную роль в поддержании жизни и здоровья людей в конфликтных зонах, упрощая доступ к еде и медицинской помощи.

Увеличение гуманитарной помощи Израилем сектору Газа и положительная реакция со стороны США открывают новые перспективы для улучшения гуманитарной ситуации в регионе.

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