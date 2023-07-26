Справка об отсутствии наркозависимости и ВИЧ потребуется в Ингушетии для брака

Опубликовано: 20:29, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ингушетии планируют ввести в качестве обязательного требования для совершения религиозного брака никях наличие справки об отсутствии тяги к наркотикам и ВИЧ.

Желающим вступить в религиозный брак в Ингушетии в скором времени может потребоваться справка из наркодиспансера, такую инициативу озвучил глава региона.

Махмуд-Али Калиматов констатировал, что в регионе стали чаще расторгаться браки из-за столкновений между супругами, вызванных наркотической зависимостью. На институт семьи, по словам чиновника, пагубно влияет и распространение ВИЧ.

Поэтому, считает он, борьба с этими проблемами принесет пользу народу и станет вкладом в его будущее.

"Беря во внимание складывающуюся ситуацию, думаю, что введение запрета на заключение религиозного брака (никях) без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет нам пользу в этом вопросе"

– Махмуд-Али Калиматов