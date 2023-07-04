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Глава ЦРУ США поведал о дагестанских свадьбах

Глава ЦРУ США поведал о дагестанских свадьбах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава ЦРУ США Уильям Бернс рассказал о дагестанских свадьбах. Будучи послом в Москве, он побывал на свадьбе сына российского политика Гаджи Махачева.

Руководитель американской разведки (ЦРУ) Уильям Бернс поделился воспоминаниями о дагестанских свадьбах.

Будучи американским послом в Москве, Бернс в 2006 году побывал на свадьбе сына российского политика, депутата Госдумы Гаджи Махачева в Дагестане.

По словам главы ЦРУ, дагестанские свадьбы - очень серьезно дело.

"Это съезд, на котором проявляются уважение, преданность и союзнические отношения между семьями: жених и невеста лишь чуть важнее, чем манекены"

- Уильям Бернс

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