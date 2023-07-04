Глава ЦРУ США Уильям Бернс рассказал о дагестанских свадьбах. Будучи послом в Москве, он побывал на свадьбе сына российского политика Гаджи Махачева.
Руководитель американской разведки (ЦРУ) Уильям Бернс поделился воспоминаниями о дагестанских свадьбах.
Будучи американским послом в Москве, Бернс в 2006 году побывал на свадьбе сына российского политика, депутата Госдумы Гаджи Махачева в Дагестане.
По словам главы ЦРУ, дагестанские свадьбы - очень серьезно дело.
"Это съезд, на котором проявляются уважение, преданность и союзнические отношения между семьями: жених и невеста лишь чуть важнее, чем манекены"
- Уильям Бернс