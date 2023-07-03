Из 45 в 18: как живет миллионер в погоне за вечной молодостью?

Опубликовано: 16:43, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Миллионер и биохакер из США Брайан Джонсон проводит дни в попытках снова стать 18-летним. Врачи отмечают, что частично мужчине это удалось. Что он делает и как живет в погоне за молодостью?

Миллионер из США Брайан Джонсон основным проектом жизни сделал молодость собственного тела. В год он тратит $2 млн для того, чтобы оставаться молодым - сейчас ему 45 лет, целью является не только выглядеть, но и иметь физические показатели как у 18-летнего.

Биохакером it-бизнесмен стал не сразу, а после того, как понял, что успех в карьере и в личной жизни не приносит ему радости. Первые миллионы Джонсон заработал около 35 лет, продав проект Braintree компании eBay.

Оказавшись в депрессии, он решил во что бы то ни стало вернуть себе молодость.

Мужчина ежедневного посвящает многие часы заботе о себе: занимается спортом, проверяет уровень сахара, делает косметические процедуры.

В рационе эксцентричного миллионера только самые полезные и экологически чистые продукты, он регулярно ест брокколи, ягоды, орехи и грибы. Ежедневно мужчина потребляет 1977 калорий.

Режим строгий: подъем в пять утра, потом 24 биодобавки, зеленый сок, спорт. Биохакер избегает солнца, наносит на кожу семь средств с спф, делает пиллинги и инъекции жира в лицо, красит волосы.

Джонсон работает в дневные часы, готовя новые it-разработки. Последний его проект «устройство для чтения мыслей», стоимостью $50 тыс, «умный» шлем используется в научных институтах.

Перед сном он на два часа надевает очки, блокирующие синий свет для качественной выработки мелатонина.

Врач Джонсона оценил, насколько молод его организм:

сердце как у 37-летнего человека,

кожа как у тех, кому 28 лет,

физическая форма как у 18-летнего,

объем легких как у 18-летнего.

Особняк Джонсона в Калифорнии больше напоминает медицинский центр, в нем трудятся 30 врачей, которые постоянно следят за самыми различными показателями здоровья миллионера. Регулярно он сдает анализы, раз в месяц делает УЗИ, МРТ, колоноскопию.

Чтобы омолодиться, Джонсон начал переливать себе плазму из крови своего 18-летнего сына.

«Моя цель — оставаться биологически одного возраста каждый из 365 дней в году. Если прогнозируемая продолжительность моей жизни будет увеличиваться быстрее хронологического течения времени, это будет означать, что тело включило первую скорость бегства от старости»

– Джонсон