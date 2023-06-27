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Здоровая кожа: какие продукты улучшают ее состояние?

Здоровая кожа: какие продукты улучшают ее состояние?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чтобы добиться красивой кожи лица, стоит не забывать об определенных продуктах. Содержащиеся в них витамины и другие полезные вещества могут заметно отразиться на внешности человека.

Состояние кожи вполне можно улучшить, включив в свой рацион определенные продукты. Какие именно, рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Рыба и морепродукты

По словам специалиста, в рыбе, помимо других полезных веществ, содержится Омега-3. Особенно эти жирные кислоты полезны при жирной и комбинированной коже.

Витамины, которые есть в рыбе и морепродуктах, помогут и при пигментных пятнах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Витамин А

Употребление в пищу богатых витамином А продуктов - а это орехи и мюсли, тыква и морковь - ускорит регенерацию клеток кожи, пояснила Свиридова. Все кожные проблемы в результате будут уходить быстрее.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нет кофе, соли и сахару

Некоторые продукты, обратила внимание нутрициолог, наоборот лучше ограничить, в идеале - вовсе исключить.

  • Кофе - может спровоцировать бессонницу и, соответственно, высыпания или отеки.
  • Соленая еда - задерживает воду, вызывает мешки под глазами и отеки. Если отказаться от соли сложно, то можно хотя бы пить больше воды, посоветовала специалист.
  • Сладости - сахар забивает поры, возникают высыпания. Можно заменить газированную воду и кондитерские изделия на фрукты и сухофрукты, предложила Свиридова в беседе с "Известиями".
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