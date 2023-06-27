Здоровая кожа: какие продукты улучшают ее состояние?

Опубликовано: 4:09, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы добиться красивой кожи лица, стоит не забывать об определенных продуктах. Содержащиеся в них витамины и другие полезные вещества могут заметно отразиться на внешности человека.

Состояние кожи вполне можно улучшить, включив в свой рацион определенные продукты. Какие именно, рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Рыба и морепродукты

По словам специалиста, в рыбе, помимо других полезных веществ, содержится Омега-3. Особенно эти жирные кислоты полезны при жирной и комбинированной коже.

Витамины, которые есть в рыбе и морепродуктах, помогут и при пигментных пятнах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Витамин А

Употребление в пищу богатых витамином А продуктов - а это орехи и мюсли, тыква и морковь - ускорит регенерацию клеток кожи, пояснила Свиридова. Все кожные проблемы в результате будут уходить быстрее.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нет кофе, соли и сахару

Некоторые продукты, обратила внимание нутрициолог, наоборот лучше ограничить, в идеале - вовсе исключить.

Кофе - может спровоцировать бессонницу и, соответственно, высыпания или отеки.

Соленая еда - задерживает воду, вызывает мешки под глазами и отеки. Если отказаться от соли сложно, то можно хотя бы пить больше воды, посоветовала специалист.

Сладости - сахар забивает поры, возникают высыпания. Можно заменить газированную воду и кондитерские изделия на фрукты и сухофрукты, предложила Свиридова в беседе с "Известиями".