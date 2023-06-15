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Хлеб с маслом на завтрак: польза или вред?

Хлеб с маслом на завтрак: польза или вред?
Утренний бутерброд с маслом - классический завтрак, особенно для занятых людей. Но некоторым хлеб с маслом будет вреден. Более того, от такого сочетания продуктов можно поправиться.

Хлеб с маслом - один из самых распространенных видов завтрака: готовить его быстро, и сразу возникает чувство сытости. Однако не всем людям полезны продукты, из которых он состоит.

Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что такой бутерброд чрезвычайно калориен, а вот большой пользы не приносит.

"Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин"

– Елена Соломатина

Соответственно, пояснила она, тем, у кого проблемы с весом, уровнем сахара и холестерина, а также страдающим атеросклерозом, белый хлеб с маслом противопоказан, передает Москва 24.

Если же со здоровьем все в порядке, то позавтракать так вполне можно.

Как сделать полезный бутерброд?

Есть два секрета, добавила диетолог, которые помогут сделать утренний бутерброд более полезным.

  • Хлеб лучше взять цельнозерновой.
  • Масло на него надо не положить, а намазать.
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