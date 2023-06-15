Хлеб с маслом на завтрак: польза или вред?

Хлеб с маслом - один из самых распространенных видов завтрака: готовить его быстро, и сразу возникает чувство сытости. Однако не всем людям полезны продукты, из которых он состоит.
Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что такой бутерброд чрезвычайно калориен, а вот большой пользы не приносит.
"Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин"
– Елена Соломатина
Соответственно, пояснила она, тем, у кого проблемы с весом, уровнем сахара и холестерина, а также страдающим атеросклерозом, белый хлеб с маслом противопоказан, передает Москва 24.
Если же со здоровьем все в порядке, то позавтракать так вполне можно.
Как сделать полезный бутерброд?
Есть два секрета, добавила диетолог, которые помогут сделать утренний бутерброд более полезным.
- Хлеб лучше взять цельнозерновой.
- Масло на него надо не положить, а намазать.