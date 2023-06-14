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Эти продукты помогут защититься от ультрафиолета

Эти продукты помогут защититься от ультрафиолета
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Томаты, красный перец, арбузы, грейпфруты - такие продукты обязательно должны быть в рационе летом. Они способны защитить организм от вредного ультрафиолета, заявила врач.

Уменьшить вредное воздействие на организм ультрафиолетовых лучей помогут некоторые продукты питания, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

Рацион, спасающий от солнечных ожогов и преждевременного старения кожи, должен включать помидоры, красный перец, арбузы, грейпфруты, шиповник, хурму, папайю. Эти овощи и фрукты содержат ликопин.

"Ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета"

– Татьяна Залетова

Также ликопин способен снизить риск развития рака кожи.

Для защиты организма в сутки требуется 5-10 мг ликопина или около 3 кг помидоров. Врач предлагает есть летом не только помидоры, но и томатную пасту - в ней концентрация ликопина в разы больше. При этом в ежедневном меню должны присутствовать 100-250 г овощей и фруктов, содержащих ликопин, добавила она в интервью радио Sputnik.

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