Весенний авитаминоз: как бороться

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весной пробуждается не только природа, но и потребность в витаминах и минералах - важнейших элементах, поддерживающих здоровье организма. Почему именно весной так важно обеспечить себя дополнительными микроэлементами и какие из них нужны именно вам?

Что такое весенний авитаминоз

Авитаминоз - состояние, при котором самочувствие человека значительно ухудшается из-за нехватки в организме витаминов и минералов. Получить их можно с пищей или, например, посредством солнечных лучей. В основном авитаминоз, который считается патологическим состоянием, развивается весной из-за целого ряда факторов:

Все фрукты и овощи, которые мы ели в течение зимы, теряют свою пищевую ценность из-за длительного хранения.

Недостаток солнечного света.

Истощение ресурса организма и ослабления иммунитета в зимний период.

Однообразный рацион в зимние месяцы.

Кто подвержен авитаминозу

Больше всего авитаминозу подвержены люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кому необходимо сбалансированное и обильное питание: спортсмены, дети школьного возраста, беременные и кормящие женщины.

Признаки авитаминоза

В зависимости от того, какого именно витамина не хватает организму, симптомы авитаминоза бывают самые разные, но в целом специалисты выделяют следующие признаки авитаминоза:

хроническая усталость

зуд и шелушение кожи

отечность различных частей тела

боль в мышцах

ухудшение зрения

ломкость ногтей и волос.

Как справиться с авитаминозом

Если проблема не запущенная и не идет речь о серьезных патологических заболеваниях, с которыми обязательно нужно обращаться к терапевту и ни в коем случае не заниматься самолечением, то недостаток витаминов и минералов можно пополнить за счет коррекции рациона и употребления в пищу продуктов, содержащих необходимые витамины и минералы.

В каких продуктах содержатся необходимые витамины и минералы

Витамин С

Один из важнейший витаминов, о котором знают все, витамин C. Как раз его недостаток вызывает общую слабость и раздражительность. Частые простуды тоже могут быть связаны с нехваткой этого витамина. Кроме того, он нейтрализует действие гормона стресса - кортизола. Лучше всего для восполнения витамина C в весеннее время подойдут такие продукты, как капуста - белокочанная и цветная, лук-порей, брокколи, цитрусовые (по возможности как можно более свежие), помидоры (из теплицы тоже годятся) и морковь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Витамин А

Укрепляет иммунитет и способствует здоровому развитию слизистых витамин A. Он необходим для зрения, а также для здоровья женщин: как для детородной функции, так и для здоровья молочной железы. Больше всего витамина A содержится в моркови, зелени - шпинате, укропе и петрушке, в говяжьей печени и в сыре. Витамин A относится к группе жирорастворимых витаминов, то есть усваивается исключительно с жирами, поэтому не забудьте заправить морковный салат сметаной, например, чтобы получить всю пользу продукта.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Витамин D

Солнечный витамин D помогает усваивать кальций - важнейший микроэлемент для здоровья костей, ногтей и волос. Он также необходим для обмена веществ и предотвращает развитие диабета. Зимние холода позади и лучший способ восполнить нехватку витамина D - пребывание на солнце, хотя бы в течение 15 минут ежедневно. Если солнца пока не хватает, не переживайте: витамин D содержится в достаточном количестве в жирной рыбе, яичных желтках, сливочном масле и в молоке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фолиевая кислота

Побороть весеннюю хандру поможет фолиевая кислота, которая еще полезна тем, что способствует укреплению здоровья плода и предотвращает развитие врожденных дефектов. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, авокадо, бобовых и цитрусах. Она также помогает бороться с воспалительными процессами в организме.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Магний

Магний - один из важнейших минералов, поддерживающих весь организм в целом. Именно благодаря магнию, в теле человека вырабатывается необходимая энергия. Кроме того, магний положительно воздействует на нервную систему и способствует предотвращению проблем со сном. Среди продуктов, богатых магнием, орехи, семена, чечевица и горох.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кальций

Без кальция здоровье костей и зубов невозможно. Женщинам, у которых недостаток кальция проявляется сильнее, чем у мужчин, особенно важно поддерживать нужный его уровень. Кальций содержится в таких продуктах, как молоко, сыр, соленая рыба, брокколи и чечевица.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цинк

Для людей старшего возраста и тех, кто испытывает чрезмерный стресс, цинк просто необходим. Это один из важнейших микроэлементов, который участвует в заживлении ран и помогает организму перерабатывать углеводы. Больше всего цинка содержится в говядине, тыквенных семечках, шпинате, сардинах и темном рисе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Калий

Сердечно-сосудистую систему в период весеннего авитаминоза да и вообще круглый год поможет поддержать калий. Этот микроэлемент контролирует уровень жидкости во всех наших клетках, регулирует сердечный ритм, а также обеспечивает проводимость мышечных тканей и нервных волокон. Много калия содержится в картофеле, бананах, шпинате и авокадо.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Железо

Еще одним важным микроэлементом, в особенности для детей и подростков, считается железо, которое отвечает за рост и развитие клеток организма. Женщинам важно поддерживать уровень железа во время менструального цикла. Кроме того, работа мозга напрямую зависит от того, сколько в наших телах железа. Этот важный микроэлемент содержится в таких продуктах, как красное мясо, шпинат, горох и ячмень.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предотвратить и справиться с авитаминозом довольно просто, поскольку большинство витаминов и минералов, необходимых организму, содержится в привычных нам продуктах. Главное, не забывать разнообразить свой рацион, есть побольше сезонных овощей и фруктов. Однако при наличии патологических заболеваний и непривычных симптомов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Пусть весна будет радостной и здоровой!