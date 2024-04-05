Сочинский аэропорт отменяет рейсы из-за непогоды

Плохие погодные условия стали причиной массовой отмены рейсов в Сочи. Некоторые лайнеры ушли на запасные аэровокзалы.

Часть рейсов, которые должны были приземлиться в Сочи, ушли на запасные аэропорты из-за плохих погодных условий на черноморском побережье. Информацию об этом распространила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что ведомство проводит контроль правил во время пребывания пассажиров в авиагавани.

"В международном аэропорту Сочи задерживаются вылеты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы. В целях контроля исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров в аэропорту находится Сочинский транспортный прокурор"

- Южная транспортная прокуратура

Также ведомство контролирует прилет граждан, самолеты которых ушли на запасные авиагавани.

Уточняется, что на данный момент задержан борт, который должен был улететь в Минеральные Воды.

Задерживаются рейсы из Москвы, Ставрополя, Грозного, Нового Уренгоя и Стамбула.