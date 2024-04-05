Пассажиры в Сочи устроили потасовку с экипажем авиалайнера

Пассажиры, вылетавшие в Москву из Сочи самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", устроили драку с экипажем из-за выключенного кондиционера – в драку пришлось вмешаться полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу (ЮФО).
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна, сообщением "Сочи - Москва" возникла конфликтная ситуация и требуется наряд сотрудников транспортной полиции"
- управление МВД на транспорте ЮФО
Сейчас драчунами занимаются полицейские – они начали проверку и намерены установить причины происшествия. В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что драка началась из-за выключенного кондиционера в салоне авиалайнера.
Напомним, в Сочи сейчас установилась жаркая погода, а перед вылетом бортпроводники авиалайнера обнаружили неисправность и отключили кондиционеры, попросив пассажиров оставаться на своих местах. Как полагает автор публикации, спустя час люди, уставшие от жары, попытались выбираться из салона самолета, что и спровоцировало конфликт с экипажем.
Авиарейс вылетел в Москву только после достаточно длительной задержки рейса из-за потасовки.