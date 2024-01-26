Сочинская авиагавань отправила 14 самолетов на запасные аэропорты из-за шторма

Шторм на Черноморском побережье внес коррективы в работу сочинского аэропорта. Из-за шквалистого ветра 14 рейсов были вынуждены уйти на запасные авиагавани.

Аэропорт в Сочи не смог принять 14 самолетов, которые должны были приземлиться в городе-курорте. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале авиагавани.

Авиарейсы решено было отправить на запасные аэропорты.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании"

– пресс-служба аэропорта

В сообщение сказано, что в течение двух дней могут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

Для того чтобы обеспечить клиентам авиагавани комфортное пребывание администрация аэропорта ввела дополнительные меры.

Ранее непогода в Сочи закрыла почти все лыжные трассы на горнолыжных курортах.

Также из-за штормового ветра и осадков были повреждены коммунальные сети.

Железнодорожное сообщение было нарушено в связи с потоками, которые принесли сель на магистраль.