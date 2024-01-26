Сочинская авиагавань отправила 14 самолетов на запасные аэропорты из-за шторма

Аэропорт в Сочи не смог принять 14 самолетов, которые должны были приземлиться в городе-курорте. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале авиагавани.
Авиарейсы решено было отправить на запасные аэропорты.
"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании"
– пресс-служба аэропорта
В сообщение сказано, что в течение двух дней могут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.
Для того чтобы обеспечить клиентам авиагавани комфортное пребывание администрация аэропорта ввела дополнительные меры.
Ранее непогода в Сочи закрыла почти все лыжные трассы на горнолыжных курортах.
Также из-за штормового ветра и осадков были повреждены коммунальные сети.
Железнодорожное сообщение было нарушено в связи с потоками, которые принесли сель на магистраль.