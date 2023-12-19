Сочинцев предупредили о дождях с грозами и снеге

Жителям Сочи пообещали резкое ухудшение погоды в самое ближайшее время. На курорте ожидаются сильные грозовые дожди с ветром.

До конца текущей недели в Сочи будут идти ливни с грозами и снег. Об этом информирует администрация курорта.

"В течение суток 23, 24 и 25 декабря на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, переходящие 24 и 25 декабря в мокрый снег и снег в предгорьях"

– пресс-служба

Местных жителей и туристов предупреждают, что в эти дни возможны гололедица и налипания снега на проводах и деревьях.

"В горах прогнозируется очень сильный снег, сильный ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 27 м/с. На реках паводочный режим, днем и вечером 23 декабря с достижением неблагоприятных отметок"

– администрация города

В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями все городские службы переведены на усиленный режим работы.