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Сломавшаяся электричка частично заблокировала движение поездов по МЖД

Сломавшаяся электричка частично заблокировала движение поездов по МЖД
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром в Москве по техническим причинам произошли задержки в движении ряда пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, сообщили в компании.

Часть пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) сегодня утром не смогли отправиться вовремя из-за незапланированной остановки сломавшегося состава, сообщает Telegram-канал МЖД.

"Сегодня в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений"

- Telegram-канал МЖД

В МЖД уже заявили о возможных изменениях в движении поездов и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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