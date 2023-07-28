Опубликовано: 20:26, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совершить небольшую поездку и вернуться обратно в Абхазию из Сочи скоро можно будет на особом туристическом поезде. Второй турпоезд под названием "Рица" будет запущен уже этим летом.

Сочи и Абхазию в скором времени свяжет новый туристический поезд, сообщает "Абхазская железная дорога".

Он будет запущен благодаря договоренности АЖД с с российской "Федеральной пассажирской компанией". Турпоезд получит название "Рица".

Маршрут турпоезда "Рица"

Уже известно, каким маршрутом будет следовать турпоезд:

Сочи,

Роза Хутор,

Гагра,

Сухум,

Сочи,

Аэропорт Сочи.

На обоих курортах Абхазии поезд будет проводить по одному дню.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда запустят новый турпоезд?

В АЖД уточнили, что "Рица" начнет выполнять поездки уже в 2203 году, но на начальном этапе совершит всего несколько рейсов.

С 2024 года у поезда появится регулярное расписание.

Для этого абхазской стороне необходимо:

обеспечить на станциях пути отстоя вагонов с водой, электричеством и т. д.,

привести в порядок около километра путей, где и будут стоять вагоны.

На сегодняшний день в Абхазию ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра".