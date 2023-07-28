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Из Сочи в Абхазию: второй туристический поезд пройдет через Гагру и Сухум

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Совершить небольшую поездку и вернуться обратно в Абхазию из Сочи скоро можно будет на особом туристическом поезде. Второй турпоезд под названием "Рица" будет запущен уже этим летом.

Сочи и Абхазию в скором времени свяжет новый туристический поезд, сообщает "Абхазская железная дорога".

Он будет запущен благодаря договоренности АЖД с с российской "Федеральной пассажирской компанией". Турпоезд получит название "Рица".

Маршрут турпоезда "Рица"

Уже известно, каким маршрутом будет следовать турпоезд:

  • Сочи,
  • Роза Хутор,
  • Гагра,
  • Сухум,
  • Сочи,
  • Аэропорт Сочи.

На обоих курортах Абхазии поезд будет проводить по одному дню.

Сухум
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда запустят новый турпоезд?

В АЖД уточнили, что "Рица" начнет выполнять поездки уже в 2203 году, но на начальном этапе совершит всего несколько рейсов.

С 2024 года у поезда появится регулярное расписание.

Для этого абхазской стороне необходимо:

  • обеспечить на станциях пути отстоя вагонов с водой, электричеством и т. д.,
  • привести в порядок около километра путей, где и будут стоять вагоны.

На сегодняшний день в Абхазию ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра".

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Абхазия за 1 день – что посмотреть? Рица, Новоафонский монастырь и водопады

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