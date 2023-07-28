Совершить небольшую поездку и вернуться обратно в Абхазию из Сочи скоро можно будет на особом туристическом поезде. Второй турпоезд под названием "Рица" будет запущен уже этим летом.
Сочи и Абхазию в скором времени свяжет новый туристический поезд, сообщает "Абхазская железная дорога".
Он будет запущен благодаря договоренности АЖД с с российской "Федеральной пассажирской компанией". Турпоезд получит название "Рица".
Маршрут турпоезда "Рица"
Уже известно, каким маршрутом будет следовать турпоезд:
- Сочи,
- Роза Хутор,
- Гагра,
- Сухум,
- Сочи,
- Аэропорт Сочи.
На обоих курортах Абхазии поезд будет проводить по одному дню.
Когда запустят новый турпоезд?
В АЖД уточнили, что "Рица" начнет выполнять поездки уже в 2203 году, но на начальном этапе совершит всего несколько рейсов.
С 2024 года у поезда появится регулярное расписание.
Для этого абхазской стороне необходимо:
- обеспечить на станциях пути отстоя вагонов с водой, электричеством и т. д.,
- привести в порядок около километра путей, где и будут стоять вагоны.
На сегодняшний день в Абхазию ходит туристический поезд "Туапсе-Гагра".