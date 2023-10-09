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Сквер Капка в Железноводске: названа дата открытия 

Сквер Капка в Железноводске: названа дата открытия 
© Фото: администрация Железноводска
Новый сквер Капка будет официально открыт в Железноводске через неделю. С 13 октября в районе Капельница впервые появится свой парк. 

Власти Железноводска (Ставропольский край) анонсировали открытие нового сквера в Железноводске. Сообщение опубликовано на сайте администрации города. 

Объект официально заработает в следующую пятницу 13 октября. Таким образом, через неделю район Капельница обзаведется собственным парком. 

"На сегодняшний день это самый большой и современный сквер у нас у городе-курорте" 

– глава Железноводска Евгений Бакулин 

Уточняется, что в парке Капка будет вся необходимая инфраструктура для полноценного отдыха. Детей порадуют площадки, рассчитанные на разный возраст, а также качели. Для любителей ЗОЖ предусмотрены площадки, предназначенные для занятий спортом. Созданы и особые зоны для отдыха. 

Обеспечить порядок в парке помогут умные камеры. 

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