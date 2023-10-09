Сквер Капка в Железноводске: названа дата открытия 

Опубликовано: 1:12, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: администрация Железноводска

Новый сквер Капка будет официально открыт в Железноводске через неделю. С 13 октября в районе Капельница впервые появится свой парк.

Власти Железноводска (Ставропольский край) анонсировали открытие нового сквера в Железноводске. Сообщение опубликовано на сайте администрации города.

Объект официально заработает в следующую пятницу 13 октября. Таким образом, через неделю район Капельница обзаведется собственным парком.

"На сегодняшний день это самый большой и современный сквер у нас у городе-курорте"

– глава Железноводска Евгений Бакулин

Уточняется, что в парке Капка будет вся необходимая инфраструктура для полноценного отдыха. Детей порадуют площадки, рассчитанные на разный возраст, а также качели. Для любителей ЗОЖ предусмотрены площадки, предназначенные для занятий спортом. Созданы и особые зоны для отдыха.

Обеспечить порядок в парке помогут умные камеры.