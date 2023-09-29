Бюветы в Железноводске продолжат работать в октябре

Опубликовано: 6:10, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Железноводские бюветы с минеральной водой этой осенью будут открыты дольше обычного. Их работа остановится только 15 октября.

До середины осени в курортном Железноводске будут функционировать летние питьевые бюветы.

"На протяжении двух лет, как и фонтаны, мы консервируем наши летние бюветы, чтобы к следующему высокому сезону открыть вновь для посещения жителей и гостей города-курорта, в этом году мы решили немного продлить сезон круглосуточных бюветов"

– глава города Евгений Бакулин

До 15 октября в Курортном парке продолжат работать бюветы с бесплатной минералкой Славяновского и Смирновского источников.

Отметим, что в зимнее время бюветы не работают, гости ставропольского курорта вновь смогут пить целебную воду из городских бюветов следующей весной.