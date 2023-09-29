РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Бюветы в Железноводске продолжат работать в октябре

Славяновский источник в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Железноводские бюветы с минеральной водой этой осенью будут открыты дольше обычного. Их работа остановится только 15 октября.

До середины осени в курортном Железноводске будут функционировать летние питьевые бюветы.

"На протяжении двух лет, как и фонтаны, мы консервируем наши летние бюветы, чтобы к следующему высокому сезону открыть вновь для посещения жителей и гостей города-курорта, в этом году мы решили немного продлить сезон круглосуточных бюветов"

– глава города Евгений Бакулин

До 15 октября в Курортном парке продолжат работать бюветы с бесплатной минералкой Славяновского и Смирновского источников.

Отметим, что в зимнее время бюветы не работают, гости ставропольского курорта вновь смогут пить целебную воду из городских бюветов следующей весной.

В Железноводске появится дресс-код для туристов

В Железноводске появится дресс-код для туристов

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version