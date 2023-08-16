В Железноводске появится дресс-код для туристов

Дресс-код для отдыхающих начнет действовать в Железноводске в следующем году. Туристам напоминают, что купальники и плавки уместны исключительно на пляже.
Отдыхающие в Железноводске со следующего года будут обязаны следовать установленному дресс-коду и не появляться в пляжных костюмах в общественных местах.
Многие гости города в жару проводят время в районе озера "30'Ка", но не всегда понимают, что наряд, уместный у воды, может быть неподходящим для прогулок по парку или набережной.
"С 2024 года на Курортном озере "30'Ка" появятся информационные знаки, призывающие не выходить с зоны пляжа в купальнике или в плавках"
– администрация города
В сообщении отмечается, что раньше проблемы с костюмами отдыхающих в Железноводске не наблюдалось. Введение дресс-кода поможет решить проблему и успокоить недовольных жителей города.