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В Железноводске появится дресс-код для туристов

Пушкинская галерея в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дресс-код для отдыхающих начнет действовать в Железноводске в следующем году. Туристам напоминают, что купальники и плавки уместны исключительно на пляже.

Отдыхающие в Железноводске со следующего года будут обязаны следовать установленному дресс-коду и не появляться в пляжных костюмах в общественных местах.

Многие гости города в жару проводят время в районе озера "30'Ка", но не всегда понимают, что наряд, уместный у воды, может быть неподходящим для прогулок по парку или набережной.

"С 2024 года на Курортном озере "30'Ка" появятся информационные знаки, призывающие не выходить с зоны пляжа в купальнике или в плавках"

– администрация города

В сообщении отмечается, что раньше проблемы с костюмами отдыхающих в Железноводске не наблюдалось. Введение дресс-кода поможет решить проблему и успокоить недовольных жителей города.

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