В Абхазии штраф за купальник увеличился до 6 тысяч рублей

Опубликовано: 13:07, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристам в Абхазии стоит внимательнее относиться к своему внешнему виду. С 1 августа штраф за купальник или шорты в городе составляет 6 тыс рублей.

С сегодняшнего дня в Абхазии действуют увеличенные штрафы за появление в общественных местах в пляжных костюмах.

Штраф ранее составлял 300 рублей, с 1 августа он вырос до 6 тыс рублей. Местные власти надеются, что российские туристы и некоторые местные жители будут более внимательны к своему внешнему виду вне пляжей. Штрафовать будут тех, кто за чертой пляжной территории прогуливается следующих костюмах:

женщины - в купальнике,

мужчины - в шортах и с голым торсом.

Стенды, предупреждающие гостей Абхазии о недопустимых нарядах и грозящих штрафах, появятся по всех городах республики. Наказание может грозить за неподобающий дресс-код на улицах, в общественном транспорте, в парках и на других территориях.