Сколько сейчас стоят туры за границу на лето 2023?

Опубликовано: 20:08, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приобрести путевку за границу на предстоящее лето россияне могут, начиная от 40 тыс рублей. Средняя стоимость тура составляет 80-90 тыс рублей, поделились в АТОР.

Сегодня средний летний тур за границу на 10 дней стоит около 80-90 тыс рублей, но есть и более бюджетные варианты, рассказали в АТОР.

По словам Майи Ломидзе, за 90 тыс рублей один турист может провести 10 дней в отеле "4 звезды" или "5 звезд" категории "все включено". Наиболее бюджетные пакетные туры сейчас предлагаются в Египет, там можно найти путевку даже за 40 тыс рублей.

Спросом россиян в первую очередь пользуются туры с отелями высокого уровня и системой "все включено". При этом поездка с размещением в бюджетном отеле обойдется в 50-60 тыс рублей на человека.

Ожидать скидок и снижения цен на туры на лето можно лишь в случае низкого спроса, добавила она, выступая на пресс-конференции в "Известиях".